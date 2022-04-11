Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Zelenskiy: Rusya yeni bir saldırı için on binlerce askeri topluyo
ABONE OL

Zelenskiy: Rusya yeni bir saldırı için on binlerce askeri topluyor

Güney Kore parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Donbas ve çevresinde yeni bir saldırıya hazırlandığını belirtti ve Rus ordusunun on binlerce asker topladığını ifade etti.

Son dakika: Zelenskiy: Rusya yeni bir saldırı için on binlerce askeri topluyo
HABERTURK.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Güney Kore parlamentosunda milletvekillerine seslendi. Konuşmasının başında Zelenskiy, Mariupol'de on binlerce insanın saldırlarda öldürüldüğünü söyledi.

Zelenskiy "Mariupol yok edildi, on binlerce insan öldü, ama buna rağmen Ruslar saldırganlıklarını durdurmuyorlar" dedi.

Rusya ile mücadele için askeri teknolojilere ihtiyaç duyduğunu belirten Zelenskiy "Ukrayna, uçaklardan tanklara çeşitli askeri teknolojilere ihtiyaç duyuyor ve Güney Kore yardım edebilir" dedi.

Kiev'den geri çekilen Rus güçlerine de değinen Zelenskiy Rus ordusunun hedefini Donbas'a çevirdiğini belirterek "Rus ordusu yeni bir saldırı hazırlığında ve on binlerce asker topluyor" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kovid-19'a yakalanmıştı: Kraliçe ilk kez konuştu
DÜNYA Kovid-19'a yakalanmıştı: Kraliçe ilk kez konuştu
Son dakika: MSB: Suriye ve Irak'ta 3 terörist etkisiz
DÜNYA MSB: Suriye ve Irak'ta 3 terörist etkisiz
Son dakika: Kremlin'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya olası üyeliğine tepki
DÜNYA Kremlin'den İsveç ve Finlandiya açıklaması
AB: Rusya'ya yeni yaptırım seçenekleri masada
DÜNYA AB: Rusya'ya yeni yaptırım seçenekleri masada
İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacak mı?
DÜNYA İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacak mı?
Son dakika: Ukrayna'dan Çernobil iddiası: Radyoaktif madde çaldılar
DÜNYA Ukrayna'dan Çernobil iddiası: Radyoaktif madde ...
Son dakika: Rusya: Ukrayna'daki S-300 hava savunma sistemini tahrip ettik
DÜNYA Rusya: Ukrayna'daki S-300 hava savunma sistemini ...
Çeçen lider Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerini açıkladı - Güncel Haberler
DÜNYA Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerini açıkladı
KORONA ALARMI! Son dakika: Çin Şanghay'da süresiz karantina! İlaç bulunamıyor
DÜNYA Çin yeniden alarmda: Şanghay süresiz karantinada!
Son dakika haberi: Pakistan'da Imran Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü
DÜNYA Pakistan'da Imran Khan'ın destekçileri sokaklara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.