Zelenskiy: Ukrayna yoğun hava saldırısı altında, elektrikler tüm ülkede kesiliyor

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zelenskiy, ülkesinin dün geceden beri yoğun Rus hava saldırısı altında olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji ve sivil altyapılarını hedef aldığını, şimdiye kadar 30'dan fazla füze ve 650'nin üzerinde İHA'nın fırlatıldığını kaydetti.

Arama kurtarma ekiplerinin saldırı yapılan alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Kiev bölgesinde bir kadın Rus İHA saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hmelnitski bölgesinde bir kişinin öldüğü bildirildi. Jitomir bölgesinde Rus İHA'sının bir binaya isabet etmesi sonucu dört yaşında bir çocuk hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Mevcut verilere göre, 13 bölgeye hava saldırısı yapıldığı bilgisini paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı, İHA ve füzelerin önemli bir kısmının düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurmak istemediğini ifade eden Zelenskiy, "Bu Rus saldırısı, Rusya'nın önceliklerinin son derece açık bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.