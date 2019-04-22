Zengin ve Yoksul dizisi ekranlara gelen 3. son bölümünde izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Zengin ve Yoksul'da sular durulmazken ortalık karışmaya devam ediyor. İşte Zengin ve Yoksul 4. yeni bölüm fragmanı...

ZENGİN VE YOKSUL 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZENGİN VE YOKSUL 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aleyna herkesi şaşırtıyor

Aleyna'nın vurulması herkesi şok etmiştir. Karan ve Aysel de yaşananlardan dolayı büyük üzüntü içindedirler. Ancak Aziz'in yeni hamlesi gecikmez. Sema'nın kurtulabilmesi için Karan'ın ödemesi gereken bir bedel vardır. Bu esnada Aleyna'nın babası ile ilgili öğreneceği şeyler şok eder; Aleyna herkesi şaşırtacak bir adım atar. Meral, kendisine yeğeni ve kocası ile ilgili mail atan kişinin peşine düşer. Aysel ve Karan, Aziz'in pis işlerinden birini ortaya çıkarmak için tehlikeli bir oyuna girişirler. Acaba bu işten sıyrılmaları, umdukları kadar kolay olabilecek mi?