        Haberler Bilgi Ekonomi Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZERGY) hisse fiyatı, fon kullanım yeri, lot miktarı, talep toplama tarihleri ile hangi bankalarda var?

        Zeray GYO halka arz oluyor: Zeray GYO kaç lot verecek, ne zaman talep toplayacak?

        Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor. 2 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 100 milyondan fazla lot dağıtmaya hazırlanan şirket, 3 gün boyunca talep toplayacak. Halk arzdan kazanılacak fon; proje finansmanı, işletme sermayesi, finansal borçların ödenmesi ve yüklenici firmalara hakediş ödemeleri için kullanılacak. Peki, Zeray GYO hisse fiyatı ne kadar, talep toplama süreci ne zaman başlayacak? İşte, Zeray GYO halka arz detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 10:59 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:59
        1

        Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. toplamda 156 milyon 800 bin lot dağıtacak firma borsada ZERGY kodu ile işlem görecek. Öte yandan Zeray GYO, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını yüklenici firmalara hakediş ödemesi yapmak için kullanacak. İşte, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları

        2

        ZERAY GYO (ZERGY) HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 13 TL olarak belirlendi.

        3

        ZERAY GYO KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 156 milyon 800 bin TL lot dağıtacak. Olası lot dağıtım tablosu şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 523 Lot (6799 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 313 Lot (4069 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 225 Lot (2925 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 157 Lot (2041 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 112 Lot (1456 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (936 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 49 Lot (637 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (468 TL).

        4

        ZERAY GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        5

        FON NASIL KULLANILACAK?

        - Yüzde 20-30 yeni projelerin finansmanı

        - Yüzde 65-75 yüklenici firmalara hakediş ödemeleri

        - Yüzde 0-10 finansal borçların ödenmesi

        - Yüzde 0-5 işletme sermayesi.

        6

        ZERAY GYO HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş

        7

        ZERAY GYO HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 25.05

        Halka arz büyüklüğü: 2 milyar TL

        Bireysele eşit dağıtım

        T1-T2 bakiyesi kullanılamaz

        Katılım endeksine uygun

        Bist kodu: ZERGY

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
