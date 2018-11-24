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Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı kimdir?

Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?, AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı. Eski AK Parti İl başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu! Peki, Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?, AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı kimdir?

24.11.2018 - 17:10 | Güncelleme:

Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti'nin Şanlıurfa Belediye başkan adayı oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayını açıklamasıyla birlikte Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, internette araştırılıyor. Zeynel Abidin Beyazgül aynı zamanda eski AK Parti Şansıurfa İl başkanıydı. Peki, Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

 1957' yılında Şanlıurfa'da doğan Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1985-96 yılları arasında Avukatlık yapan Beyzgül, 1966 yılında İncesu Noteri olarak mesleğe başladı. Zeynel Abdin Beyazgül, Viranşehir 1., Adıyaman 3., Adıyaman 1., ve Malatya 2. Noterliği görevliğini yaptı. 2013 yılında atandığı Şanlıurfa 5. Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Zeynel Abidin Beyazgül 2011-12 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-14 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 

2015 yılında yapılan Şanlıurfa Kongresi ile birlikte AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı olan Beyazgül, 2018 Millitvekilleri seçimlerinde aday olabilmek için istifa etmişti.

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