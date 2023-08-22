Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar! Ünlü şarkıcıya sevenlerinden övgü yağdı!
Tolga Akış'tan boşandıktan sonra sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından mavi mayokinisiyle çekildiği gönderilerini sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü isme iltifat yağdı!
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Tolga Akış'tan boşanan Zeynep Bastık, Ali Can Ayyıldız ile yeni bir birlikteliğe yelken açtı. Taze aşıklar, yazın keyfini birlikte çıkardı. Sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından sevgilisiyle geçirdiği tatilden karelerini yayınlamayı ihmal etmedi.
Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda roman konseptiyle kutladığı doğum günü partisinde Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini ilan etmişti. Ayyıldız, ünlü şarkıcıyla partide çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, birlikteliklerini gözler önüne sermişti.
Zeynep Bastık son olarak mavi mayokinisiyle verdiği pozları balık emojisiyle yayınladı. Ünlü şarkıcının gönderilerine sevenlerinden 54 binin üzerinde beğeni ve 500'e yakın yorum geldi.
Instagram hesabında 2.2 milyon takipçisi olan Zeynep Bastık'a: "Çok güzelsin", "Fit bir fizik","Minyon kadın güzelliği","Mayokini bu kadar mı yakışır?" gibi yorumlar geldi.
İşte Zeynep Bastık'ın son pozları...