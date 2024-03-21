Zeynep Bastık'tan teşekkür: Mucizeler silsilesi

Zeynep Bastık, son dönemin en büyük hitlerine imza atan Mabel Matiz’in yazdığı ‘Lan’ ile listelerde büyük başarı yakaladı. Dünyanın en büyük müzik platformları arasında yer alan Spotify’ın Global Top 50 listesinde 21 numaraya kadar çıkarak ulaşılması güç bir rekora ulaştı.

Bu listeye bugüne dek tamamı Türkçe bir şarkı girememişti. Bastık'ın seslendirdiği 'Lan' ilk yayınlandığında dünyanın en çok dinlenen 45'inci şarkısı sırasında yer alırken şu an 21'e yükseldi.

"HÂLÂ İNANAMIYORUM"

Zeynep Bastık, teşekkür etmek istediği Mabel Matiz ile dün akşam yemekte bir araya geldi. İkili, başarılarını pasta keserek kutladı. Birlikte çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayımlayan Zeynep Bastık, dinleyicilerine şöyle seslendi; "Bir rüya mıydı yaşadığımız hâlâ inanamıyorum. Neredeyse bir haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesindeyiz. Türkçe bir şarkıyla 21’inci sıraya kadar yükseldik, Spotify'da günlük 3 milyon dinlemeye yaklaştık. Tüm platformlarda farklı rekorlar kırıldı. Bu mucizeler silsilesi kendi dilimizde dünya listelerini sallayabileceğimizle ilgili inanılmaz bir motivasyon verdi bana. Ama her şey siz 'Lan'ı bu kadar sevdiğiniz için oldu. Canım Mabel'e, ekibime ve emeği geçenlere teşekkürler.”