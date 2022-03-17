Zeynep Önkaya'nın yeni teklisi yayında 0:00 / 0:00

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2000'lerin ortasında "Bazıları Çabuk Bıkar" ve "Yutamazsın" gibi hit şarkılarıyla listelerde fırtına gibi esen Zeynep Önkaya, 2016 yılında çıkarmış olduğu "Beni Aşkla Sınama" şarkısıyla sessizliğini bozmuştu.

Pandemi sürecinde üretmeye devam eden Zeynep Önkaya, yeni şarkısı "Senden Bile" ile tüm dijital platformlarda dinleyicileriyle yeniden buluştu.

Söz ve müziği Zeynep Önkaya ve Bora Meriç’e ait olan "Senden Bile", yayınlandı. Aranjör Cem İyibardakçı'nın düzenlemesini yaptığı şarkı, akıcı sözleri ve dinamik alt yapısıyla dikkat çekti.