Zeynep Sever Demirel: Kısıtlayıp sınırlar çizdim

Teknik direktör Volkan Demirel ile evli olan üç kız çocuğu annesi Zeynep Sever Demirel, dünya genelinde ebeveynleri endişelendiren çocukların sosyal medya kullanımı konusundaki düşüncelerini açıkladı. Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Demirel, çocuklarını bu platformların zararlı etkilerinden korumak amacıyla çeşitli kısıtlamalar ve sınırlar koyduğunu belirtti.

Dünyanın birçok ülkesinde 16 yaş altındakilere getirilmesi düşünülen sosyal medya yasağına değinen Zeynep Sever Demirel, tamamen yasakçı bir tutum sergilemek yerine kontrollü izni savundu. Demirel; "Bizim kısıtlamalarımız var tabii ki ama onu da dengede tutmak lazım. Sosyal medya olmadan da bu dünya ilerlemiyor ama onları da koruması lâzım" dedi. Tamamen yasaklamanın cezbedici olabileceği düşüncesiyle yasak taraftarı olmadığını belirten Demirel, asıl çözümün çocukları iyi eğitmekten geçtiğini ifade etti.

Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel'in; Yade, Yeda ve Yasmin adını verdikleri 3 kızı bulunuyor.

Sosyal medyadan aldığı olumsuz yorumlardan etkilenmediğini de sözlerine ekleyen Zeynep Sever Demirel; "insanın kendisini geliştirmesi lâzım ki etkilenmesin. Ben artık etkilenmiyorum öyle bir dönemim oldu. Özgüvenli bireyler yetiştirirsek başkalarına karşı kıskançlık duygusunu hafifletiriz, güzellik algılarından da etkilenmezler. Ben hiçbir şey yapmam ne siler ne engellerim. Benim hayat görüşüme göre kişi karşısındakinin aynasıdır" dedi.