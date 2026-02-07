Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin: 5 yaşına kadar yasak

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Bir yaşındaki oğulları Atlas ile birlikte keyifli bir gün geçiren ikili, tüm vakitlerini çocuklarına ayırdıklarını belirtti.

Oğullarının geleceği hakkındaki planlarından bahseden çift, Atlas’ın erken yaşta spor ve sanatla iç içe büyümesini arzuladıklarını dile getirdi. Eğitim ve gelişim konusunda oldukça hassas davranan ünlü çift, evlerinde televizyon bulunmadığını söyledi; "Atlas’ı en az 5 yaşına kadar televizyondan ve dijital ekranlardan uzak tutmaya kararlıyız. Zaten şu an evimizde bir televizyon bile yok; bugünümüzü ve tüm dikkatimizi tamamen ona ayırdık."