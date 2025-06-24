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        Haberler Magazin Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin romantik paylaşımlarıyla dikkat çekti -

        Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin romantik paylaşımlarıyla dikkat çekti

        Oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, Madrid sokaklarında öpüştükleri anları sosyal medyada paylaştı. Aşk dolu kareleriyle beğeni toplayan çift, romantik halleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 20:52 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:52
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        Romantik paylaşımlarıyla dikkat çektiler
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        Oyuncu çift; Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, 23 Ağustos 2020’de hayatlarını birleştirmişti.

        Mutlu evliliklerini, 31 Ocak 2025’te dünyaya gelen oğulları Atlas ile taçlandıran çift, anne - baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Aşklarını sosyal medyada sık sık paylaşan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, bu kez İspanya’nın başkenti Madrid’den romantik fotoğraflarla gündeme geldi.

        Şehrin sokaklarında öpüştükleri anları sosyal medya hesaplarından ortak bir gönderiyle paylaşan çift, aşk dolu anlarıyla dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Zeynep Tuğçe Bayat
        #Cansel Elçin
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