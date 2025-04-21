Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, Oğulları Atlas ile Paris tatilinde

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Atlas ile birlikte Paris’e seyahat etti.

2020'de evlenen ve mutlu bir evlilik sürdüren çift, minik Atlas ile birlikte Paris sokaklarında keyifli anlar yaşadı.

Çiftin birlikte geçirdiği anları ölümsüzleştiren Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara; "Seni seviyorum" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram