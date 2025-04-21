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        Haberler Magazin Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, Oğulları Atlas ile Paris tatilinde

        Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, Oğulları Atlas ile Paris tatilinde

        Oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, oğulları Atlas ile Paris seyahatine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 21:58 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:58
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        Paris'te aile tatili
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        Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Atlas ile birlikte Paris’e seyahat etti.

        2020'de evlenen ve mutlu bir evlilik sürdüren çift, minik Atlas ile birlikte Paris sokaklarında keyifli anlar yaşadı.

        Çiftin birlikte geçirdiği anları ölümsüzleştiren Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara; "Seni seviyorum" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Zeynep Tuğçe Bayat
        #Cansel Elçin
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