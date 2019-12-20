Arapsaçı nasıl yapılır? Girit’ten soframıza gelen Ege mutfağından tüm Türkiye'ye yayılan Arapsaçı yemeği adını kullanıldığı ottan almaktadır. Bilindiği üzere Ege Mutfağı zeytinyağlı ve çeşitli otlar kullanması ile meşhur bir mutfağımızdır. Şimdi zeytinyağlı Arapsaçı tarifini paylaşmak üzereyim. Kalem kağıtları hazırladıysanız işte karşınızda Arapsaçı tarifi.

Arapsaçı tarifi malzemeler:

Bir kilo Arapsaçı

Yarım demet taze soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sıcak su

1 limon suyu

1 yemek kaşığı un

Arapsaçı tarifi: