Arapsaçı nasıl yapılır? Girit’ten soframıza gelen Ege mutfağından tüm Türkiye'ye yayılan Arapsaçı yemeği adını kullanıldığı ottan almaktadır. Bilindiği üzere Ege Mutfağı zeytinyağlı ve çeşitli otlar kullanması ile meşhur bir mutfağımızdır. Şimdi zeytinyağlı Arapsaçı tarifini paylaşmak üzereyim. Kalem kağıtları hazırladıysanız işte karşınızda Arapsaçı tarifi.
Arapsaçı tarifi malzemeler:
- Bir kilo Arapsaçı
- Yarım demet taze soğan
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4 su bardağı sıcak su
- 1 limon suyu
- 1 yemek kaşığı un
Arapsaçı tarifi:
- Arapsaçlarının saplarını ve yeşil kısımlarını ayırın daha sonra iyice yıkayıp süzün.
- Taze soğanları halka bir biçimde doğrayın.
- Zeytinyağını tavada kızdırın önce taze soğanları içine atıp kavurun.
- Arapsaçlarını da ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
- Sıcak suyu tuzu ilave 20 dakika kadar pişirin.
- Ayrı bir kapta limon suyunu karıştırın yemeğin suyundan birkaç kaşık kadar alıp güzelce terbiye edin.
- Hazırladınız terbiyeyi içerisine yavaş yavaş yedirirdin.
- Terbiyeyi döktükten sonra birkaç dakika kaynatıp ocaktan alın.
- Sıcak bir şekilde servis edin.
YORUMLAR