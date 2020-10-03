DHA

Lüleburgaz'da ağustos ayında itfaiye ekipleri tarafından zift içinden çıkarılarak Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürülen, burada görevliler tarafından müdahale edilerek ziftten kurtarılan 'Şanslı' tamamen iyileşti.

DHA'nın haberine göre tüyleri yeniden çıkan ve vücudunda çok az hasar kalan şanslı hayata yeniden bağlandı. Görevlilerin gözü gibi baktığı şanslı, barınağın maskotu haline geldi.

Şanslıyı sahiplenen barınak görevlisi Ayşe Özdemir ise ilk getirildiğinde yaşama ihtimalinin düşük olduğunu düşündükleri şanslının artık sağlıklı bir hayata kavuştuğunu ve onu çok sevdiklerini belirtti.

Bakımevinde tüm hayvanlarla da ilgilenmesinin yanı sıra Şanslı ile arasında bağ oluşan görevli Özdemir, "İtfaiyeciler geldi. Bir baktık, zift içinde. Zor nefes alıyordu. Çok zor çıkardık zifti. Şükürler olsun kurtardık. Şu anda ben ilgileniyorum Şanslı’yla. Şanslı bizim maskotumuz oldu. Çocuğum gibi oldu" dedi.

'YAŞAMAZ DEDİK, YAŞADI'

Şanslı’nın ilk getirildiğinde durumunun çok üzücü ve yaşama ihtimalinin düşük olduğunu kaydeden Özdemir, "Hayvanların hepsini seviyorum, ama onunla daha bir başka ilgileniyoruz. Çünkü durumu gerçekten çok kötüydü. Yaşamaz dedik ama şükürler olsun yaşadı. O bizim eğlencemiz, her şeyimiz. Barınak geçici ama şanslıyla dostluğumuz gerçek. Ben ilgileniyorum kendisiyle. Bizim maskotumuz oldu" dedi.