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Zil Kale'nin bulunduğu konum ve tarihiyle kendilerini etkilediğini anlatan Karakaya, "Tarihinin çok eski olduğunu gördük. Normalde kaleler şehirlerin en yüksek yerlerine yapılır. Ama burada ilk defa farklı bir şekilde doğa içerisinde baş başa olduğunu gördük. Ağırlıklı olarak yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini fark ettik. Bence herkesin burayı en az bir defa mutlaka görmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.