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Zimbabve'de 4 bakan hayatını kaybetti, koronavirüs kısıtlamaları uzatıldı!

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de kabineden 4 bakanın, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası kısıtlamaların 2 hafta daha uzatılmasına karar verildi.

Zimbabve'de 4 bakan hayatını kaybetti, koronavirüs kısıtlamaları uzatıldı!
AA

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ulusa sesleniş konuşmasında, daha önce Kovid-19 kısıtlamalarının 15 Şubat'a kadar ötelenmesine karar verildiğini hatırlattı.

Mnangagwa, "Bir hayatı kaybetmek bizim için büyük bir kayıptır. Bu nedenle kısıtlamaları 2 hafta daha uzatıyorum." dedi.

Kısıtlamalar kapsamında okullarda eğitime ara verilmeye, toplu görüşmeler yasaklanmaya devam edecek.

Ocak ayında başlayan kısıtlamalar ilk olarak 15 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

4 BAKAN HAYATINI KAYBETTİ

Zimbabve'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, Tarım Bakanı Perence Shiri, Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba ve Dışişleri Bakanı Sibusiso Moyo Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

4 bakanın hayatını kaybetmesi sonrası devlet dairelerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla, memurların evden çalışmasına karar verilmişti.

Bugüne kadar 35 bin 222 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede, virüsten ölenlerin sayısı 1410'a yükseldi.

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