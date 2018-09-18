Zimbabwe Sağlık ve Çocuk Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede kolera salgınından ölenlerin sayısının 30'a çıktığı, hastalıktan etkilenenlerin sayısının ise 5 bin 463'e ulaştığını bildirildi.

Zimbabwe Sağlık ve Çocuk Hizmetleri Bakanlığı, Harare Belediye Meclisi ve polisin, iki hafta önce başkentin Glen View ve Budiriro mahallelerinde patlak veren hastalığı kontrol altına almak için ortak çaba harcadığını açıkladı. Su kaynaklı hastalığın

Kolera bazı bölge sakinlerinin kullandıkları kanalizasyonun patlayarak içme suyuna karışmasıyla başladı. Zimbabwe Sağlık ve Çocuk Hizmetleri Bakanı Obadiah Moyo yaptığı açıklamada, "Çeşitli yardım kuruluşlarından gelen su ve ilaç yardımlarını etkilenen bölgelere ulaştırıyoruz. İlaç ve koruyucu giysi yardımları da aldık" dedi.

Yerel hükümette görevli Bakan Moyo, Harare Belediye Meclisinin bölge sakinlerine temiz su ve sağlık hizmetleri sağlamada ciddi zorluklarla karşılaştığını, bunun da halkı hastalıklara açık hale getirdiğini söyledi.

Moyo, kolera salgınının yayılmasını önlemek ve salgını kontrol altına almak için su temini durumu, harap olmuş kanalizasyon sistemleri, atık yönetimi gibi konuların çözüme ulaştırılması gerektiğini de ifade etti.

Moyo, Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa'ya felaketin bir devlet salgını ilan edilmesi yönünde bir öneride de bulundu.

Öte yandan Zimbabwe'de 2008 yılında patlak veren kolera salgınında da 4 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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