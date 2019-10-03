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Zincirlikuyu metrobüs durağına ulaşamadılar!

DHA

İstanbul'da binlerce kişinin yoğun olarak kullandığı metrobüs hatlarında yaşanan yoğunluk gündemden düşmüyor. Altunizade'deki insan selinin ardından bugün Zincirlikuyu'da adım adım ilerleyen metrobüs kuyruğu görüntülendi.

Metrobüs kuyruk

Altunizade metrobüs istasyonunuda yaşanan yoğunluk gibi Zincirlikuyu metrobüs durağında da zorlu bir bekleyiş var. İşlerine ve okullarına gitmeye çalışan vatandaşlar istasyona ulaşmakta zorlanıyor. Metro ve metrobüs istasyonlarının bağlantı noktlarından biri olan Zinicirlikuyu'da kuyruk adım adım ilerliyor hatta bazen kalabalık merdivenlerde beklemek zorunda kalıyor.

 

İBB: ALTUNİZADE'YE 3 BOŞ ARAÇ 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altunizade'deki çileye çare olarak 3 boş araç gönderme kararı almıştı. Bunun ardından ayrıca hatlarla ilgili yeni bir açıklama da yapıldı. Metrobüs hattında yoğunluk azaltıcı, kapasite arttırıcı 3 ayrı çalışma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda 525 körüklü otobüsün hizmet verdiği hatta 10 araç daha eklendi" denildi.

Açıklamada, İETT'nin Altunizade İstasyonu'na uzanan üst geçit ve turnike bölgesindeki yoğunluğu almak için istanbulkart turnikelerini metro çıkışına çeken bir çalışma başlattığı belirtildi. Bu istasyondan metrobüs hattına aktarma yapacak vatandaşlar, istanbulkartlarını metro çıkışındaki turnikelerde okutacaklar. Çalışmayla üst geçit ve istasyondaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. 

 

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