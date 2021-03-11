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Ziraat Bankası 230 memur alımı yapacak! 2021 Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı ilanı

Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı yapacağını açıkladı. 4 farklı kadroda toplamda 230 memur alımı yapacağı belirtilen ilanın şartları ve başvuru tarihleri de belli oldu. Peki, Ziraat Bankası memur alımı şartları neler? İşte KPSS şartsız memur alımı ilanı detayları...

Ziraat Bankası 230 memur alımı yapacak! 2021 Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı ilanı

Ziraat Bankası, kendi bünyesinde 4 farklı kadroda istihdam edilmek üzere 230 personel alacağını açıkladı. Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada alınan adaylar, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Bankası Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş bünyesinde istihdam edilecek.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

İlana başvurular internet üzerinden yapılacak. Başvurular 9 Mart tarihi itibariyle başladı.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIM SINAVI NE ZAMAN?

Ziraat Bankası bünyesine yapılan personel alımında adaylar yazılı sınava alınacak. Yazılı sınav tarihleri 24 Nisan 2021 Cumartesi saat 10.00 olarak açıklandı. Sınavların yapılacağı yerler ise İstanbul ve Ankara.

KPSS ŞARTSIZ PERSONEL İLAN KADROLARI

Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı

Adaylarda Aranan Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,
3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren
Ekonomi (İktisat),İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası
İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi,
Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin
Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili
bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek
koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim
veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor
olmak,
4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik
yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
5. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş
olmak

ZİRAAT BANKASI 20 MÜFETTİŞ YARDIMCISI İLANI İÇİN TIKLAYIN

Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı

Adaylarda Aranan Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,
3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bütün bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca
onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna
dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik
yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

ZİRAAT BANKASI 80 UZMAN YARDIMCISI İLANI İÇİN TIKLAYIN

Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı

Adaylarda Aranan Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,
3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış
yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair
belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik
yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

ZİRAAT KATILIM BANKASI 100 UZMAN YARDIMCISI İLANI İÇİN TIKLAYIN

Ziraat Teknoloji 30 Uzman Yardımcısı

Adaylarda Aranan Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,
3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem
Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik
bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden
mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta
okuyor olmak,
4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik
yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

ZİRAAT TEKNOLOJİ 30 UZMAN YARDIMCISI İLANI İÇİN TIKLAYIN

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