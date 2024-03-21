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        Haberler Ekonomi Para Ziraat Bankası 300 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman işlemi gerçekleştirdi - Para Haberleri

        Ziraat Bankası 300 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman işlemi gerçekleştirdi

        Ziraat Bankası'nın, İngiltere'nin uluslararası ölçekteki bir yatırım bankasıyla 300 milyon dolarlık 4 yıl vadeli, teminatlı dış finansman işlemi gerçekleştirdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:57
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        Ziraat Bankası'ndan uzun vadeli dış finansman
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        Bankadan yapılan açıklamada, Ziraat Bankası'nın, istikrarlı ve dengeli büyüme stratejileri doğrultusunda dış finansman kaynaklarını çeşitlendirdiği ve uzun vadeli borçlanma imkanlarını artırdığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bu kapsamda, İngiltere'nin uluslararası ölçekteki bir yatırım bankasıyla 300 milyon dolar tutarında, 4 yıl vadeli, teminatlı dış finansman işlemi gerçekleştirilmiştir. Son dönemde Türkiye ekonomisinde görülen olumlu gelişmeler ve uygulanan program kapsamında atılan adımlar neticesinde, ülkemiz bankacılık sektörüne olan güvenin hızlanarak artmaya devam ettiği görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Türkiye'nin kredibilite artışının, uluslararası finans sistemine başarılı entegrasyonuna katkı sağlarken, iyileşen koşullarda uluslararası nitelikli fon akışının sürmesine ve uluslararası paydaşlarla işbirliklerinin güçlenerek devam etmesine destek verdiği vurgulanan açıklamada, "Dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme stratejimiz, önümüzdeki dönemlerde de kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.

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