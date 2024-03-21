Ziraat Bankası 300 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman işlemi gerçekleştirdi

Bankadan yapılan açıklamada, Ziraat Bankası'nın, istikrarlı ve dengeli büyüme stratejileri doğrultusunda dış finansman kaynaklarını çeşitlendirdiği ve uzun vadeli borçlanma imkanlarını artırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, İngiltere'nin uluslararası ölçekteki bir yatırım bankasıyla 300 milyon dolar tutarında, 4 yıl vadeli, teminatlı dış finansman işlemi gerçekleştirilmiştir. Son dönemde Türkiye ekonomisinde görülen olumlu gelişmeler ve uygulanan program kapsamında atılan adımlar neticesinde, ülkemiz bankacılık sektörüne olan güvenin hızlanarak artmaya devam ettiği görülmektedir." ifadelerine yer verildi.