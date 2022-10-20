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Ziraat Bankası alımı personel alımı ne zaman yapılacak?

Ziraat Bankası personel alımı gündem olmuş durumda. Söz konusu alımlara ilişkin başvuru yapmayı düşünen binlerce vatandaş; Ziraat Bankası kaç personel alacak ve personel alımı başvuruları nasıl yapılacak sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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  • Ziraat Bankası 1.650 personel alıyor: Ziraat Bankası alımı personel alımı ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası personel alımı başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 17 Ekim itibariyle sona ermiş durumda. Söz konusu başvuruların sona ermesinin ardından adaylar; Ziraat Bankası personel alımı başvuru sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, detaylar...
  • Ziraat Bankası 1.650 personel alıyor: Ziraat Bankası alımı personel alımı ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası personel alımı başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Ziraat Bankası personel alımı başvuruları online olarak tamamlandı. Başvuru tarihi 16 Ekim saat 23.59'da son buldu. Personel alımları için, sınavda başarılı olan adaylar mülakata davet edilecek.
  • Ziraat Bankası 1.650 personel alıyor: Ziraat Bankası alımı personel alımı ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası personel alımı başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Ziraat Bankası, personel alımına başvuru yapan adayların sınav süreci yazılı ve mülakat olarak iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınavlar İstanbul Üniversitesi tarafından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu- Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas Trabzon ve Van illerinde düzenlenecek. İşte Ziraat Bankası personel alımı başvuru genel şartları;
  • Ziraat Bankası 1.650 personel alıyor: Ziraat Bankası alımı personel alımı ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası personel alımı başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak?

    1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    2.01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

    Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
  • Ziraat Bankası 1.650 personel alıyor: Ziraat Bankası alımı personel alımı ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası personel alımı başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

    Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
  • Ziraat Bankası 1.650 personel alıyor: Ziraat Bankası alımı personel alımı ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası personel alımı başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

    Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

    Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan ilgili lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

    Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Giriş Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

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