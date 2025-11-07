Ziraat Bankası'ndan 113.7 milyar TL net kâr

Ziraat Bankası, 2025 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar;

“Bankamız, aktif büyüklükte lider banka konumunda bulunuyor. Aktif büyüklüğümüz yılın üçüncü çeyreğinde 7,9 trilyon TL'yi aştı. Bankamız sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda özkaynaklarını geliştirmeye ve bilançosunu daha sağlıklı bir yapıda oluşturmaya devam etti. Aktiflerimizin en önemli kısmını oluşturan nakdi kredilerimiz 3,9 trilyon TL'yi aşarken, gayrinakdi kredilerle birlikte Ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 5,3 trilyon TL olarak gerçekleşti. Ağırlıklı olarak reel sektöre yönelik olmak üzere ticari ve bireysel müşterilerimize sunduğumuz finansal çözümlerimizle, Ülkemizin büyümesine ve gelişmesine öncülük etmekten gurur duyuyoruz.” dedi.

Çakar, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bankamızın güçlü büyüme performansı, sadece olumlu finansal sonuçlarla değil, aynı zamanda sağladığı ekonomik katkılarla da kendini gösteriyor. Sunduğumuz finansal destek ile, ekonomimizin en önemli unsurlarından olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) büyümesine, gıda arz güvenliğinin sağlanması çerçevesinde tarım sektörünün gelişmesine ve ekonomimize en fazla katma değer sunacak üretim, yatırım, cari denge, istihdam gibi alanların daha fazla desteklenmesine katkı sağlıyoruz. Bunun yanında, sürdürülebilirlik odaklı projelere verdiğimiz finansman desteği ile çevre dostu yatırımları teşvik ederken, sektörün lider bankası olarak hem ekonomik büyümeye en fazla katma değeri sunmaya hem de çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Ziraat Bankası, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 113.7 milyar TL net kâr elde etti. Ziraat Bankası 3. çeyrek rakamları: Çakar, Ziraat Bankası'nın finansal sonuçlarına ilişkin olarak şunları söyledi: “Ziraat Bankası olarak, dengeli ve aktif bir şekilde yönetilen müşteri ağırlıklı bilançosu, şube ve ATM’lerden oluşan Ülkemizin en yaygın bankacılık hizmet ağı, yatırımlara ve geliştirmeye sürekli olarak devam ettiğimiz sektördeki en yüksek aktif müşteri sayısına sahip dijital bankacılık uygulamaları ile Ülkemiz için önem arz eden başta tarım olmak üzere reel sektöre ve bireysel müşterilerimize hızlı, güvenli ve etkin şekilde finansman desteği sunmaya devam ettik. Ayrıca, geniş yurt dışı yapılanması ve yaygın muhabir ağının sağlamış olduğu güçle, dış ticaret işlemlerinde yenilikçi ve kaliteli çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, yılın ilk 9 ayında elde ettiğimiz karın, finansal yapımızı güçlendirmesi ve ileriye yönelik olarak ekonomimize katkı sağlama potansiyelimizi artırması açısından önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz.”