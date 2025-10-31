Habertürk
        Ziraat Bankası sendikasyon temin etti - Para Haberleri

        Ziraat Bankası sendikasyon temin etti

        Ziraat Bankası sürdürülebilirlik temalı 988 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti

        Giriş: 31.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:49
        Ziraat Bankası sendikasyon temin etti
        Ziraat Bankası, sürdürülebilirlik temalı fonlama ve dış finansmanda çeşitlendirme stratejileri kapsamında aynı yıl içerisinde ikinci sendikasyon kredisini temin etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre Söz konusu işlem 509 milyon ABD Doları ve 413 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli iki dilimde gerçekleştirilirken, Banka toplam 988 milyon USD tutarında yeni dış kaynak temin etmiş oldu.

        Temin edilen yeni finansman ile, 2025 yılı içerisinde Ziraat Bankası’nca sağlanan toplam sendikasyon kredisi tutarı 2,7 milyar USD seviyesine ulaşmış olup, toplamda bugüne kadar bir Türk bankası tarafından sağlanmış en yüksek tutarlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi özelliği taşımaktadır. Söz konusu finansman, Bankamızın güçlü bilanço yapısı, yurt dışı piyasalardaki kredibilitesi ve sürekli artan dış ticaret hacmi neticesinde uluslararası iş ortaklarımızın da yüksek ilgisi ile toplam 31 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi.

        "BAKAMIZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE DUYULAN GÜVENİ GÖSTERDİ"

        Sendikasyon kredisine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Küresel koşulların sürekli değiştiği ve dünya ticaretindeki belirsizliklerin arttığı bir dönemde, aynı yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz ikinci sendikasyon kredimize gelen yüksek talep, uluslararası finans çevrelerinin Bankamıza ve Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha göstermiştir. Piyasa şartları ile uyumlu ve dengeli likidite yönetimi stratejimiz doğrultusunda attığımız bu adımla sektörün en büyük bankası olarak sürdürülebilirlik odaklı iş modelimizi geliştirmeyi ve dış ticaretin finansmanındaki liderliğimizi daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz. Yılın ilk yarısına kıyasla daha uygun maliyetli kaynak ile başta sürdürülebilir tarım projeleri ve reel sektör yatırımları olmak üzere dış ticaretin finansmanına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu işlemde sürdürülebilir tarımın finansmanını ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemeye devam etmeyi performans kriterlerimiz olarak belirledik.

        Önümüzdeki dönemde sorumlu bankacılık anlayışımızı koruyarak, kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi, dengeli bilanço yapımızı sürdürmeyi ve dış ticaretteki payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu başarılı sürece katkı sağlayan başta koordinatörlerimiz olmak üzere tüm muhabir bankalarımıza ve paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

