Ziraat Bankası, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) iş birliğiyle “Yeşil İhracat Kredi Paketi” ve “Yeşil Yatırım Kredi Paketi”ni hayata geçirdi. Yeni kredi paketleriyle KOBİ’lerin sürdürülebilirlik yolculuklarında finansmana erişimlerinin teşvik edilmesi, çevre dostu yatırımların desteklenmesi ve yeşil ekonomiye geçiş süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri doğrultusunda geliştirilen kredi paketleri, işletmelerin çevresel dönüşüm süreçlerine katkı sağlarken uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini de artıracak. Ziraat Bankası, sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolünü güçlendirerek reel sektörün yeşil dönüşüm yolculuğuna destek vermeye devam ediyor.

Yeşil İhracat Kredi Paketi kapsamında sunulan kredi desteğinden yararlanmak isteyen firmaların iklim verilerine ortak erişim imkânı sağlayan KKB Greendeks Platformu’nda en az C seviyesinde aktif Greendeks skoruna sahip olmaları gerekmektedir. Net ihracatçı KOBİ’lerin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansını raporlayan Greendeks; sunduğu gelişim odaklı aksiyon önerileriyle firmaların sürdürülebilirlik yapılarını güçlendirirken, reel sektör ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü görevi üstlenmektedir. Bu sayede Net ihracatçı KOBİ’lerin sürdürülebilirlik performanslarının finansmana erişimde teşvik edilmesi hedefleniyor. Kredi paketi ile sürdürülebilirlik performansını geliştiren ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıran işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Paket kapsamında kullandırılacak krediler, KGF kefaletiyle sunulacak olup firma veya risk grubu başına kredi üst limiti 50 milyon TL olarak uygulanacak. Krediler, işletmelerin ihracat faaliyetlerini sürdürürken sürdürülebilirlik yatırımlarını da destekleyecek önemli bir finansman kaynağı oluşturacak. BSMV muafiyeti ile sunulan krediler azami 3 ay anapara ödemesiz dönemli ve azami 24 ay vadeli olarak kullandırılacaktır.