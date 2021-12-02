Ziraat Bankkart: 3 - Greenyard Maaseik: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Martin, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Bennie, İbrahim Halil Yücel, Samet Ahmet Baltacı)
Greenyard Maaseik: Treial, Karimisouchelmaei, Cirovic, Thys, Reggers, Martinez (Perin, Cox, Nikkinen)
Setler: 26-24, 25-15, 25-17
Süre: 79 dakika (29, 24, 26)
Grupta Ziraat Bankkart, ikinci maçını deplasmanda 15 Aralık'ta Polonya'nın Projekt Warszawa ekibine karşı oynayacak.
YORUMLAR