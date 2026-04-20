ZTK çeyrek final maçları ne zaman? İşte ZTK çeyrek final fikstürü
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Ziraat Türkiye Kupası 2026 çeyrek final eşleşmeleriyle birlikte futbolseverlerin ilgisi maç takvimine çevrildi. Son 8 takımın tek maç eleme sistemiyle mücadele edeceği bu turda karşılaşma tarihleri merakla bekleniyor. Kupada heyecanın arttığı çeyrek final süreci, belirlenen fikstür doğrultusunda futbol gündeminin en önemli konuları arasında yer alıyor. İşte detaylar
Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:58
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı için geri sayım başladı. Bu turda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği, Samsunspor ve Alanyaspor sahne alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından turu geçen takımlar yarı finale yükselerek kupa yolunda önemli bir adım atacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi gün oynanacak? İşte tüm detaylar...
ZİRAAT KUPASI ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ
21 Nisan 2026 Salı
20.30 TÜMOSAN Konyaspor – Fenerbahçe (ATV)
22 Nisan 2026 Çarşamba
20.30 Galatasaray – Natura Dünyası Gençlerbirliği (ATV)