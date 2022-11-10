Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da kupaya bu turdan katılacağı kura çekimi ile ilgili futbolseverler için tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimine dair ayrıntılar...

ABONE OL
  • Ziraat Türkiye Kupası Kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK 5. tur kura çekimi ne zaman?

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yurt genelindeki binlerce futbolsever için kura çekiminin günü, saati, yayınlanacağı kanal ve kuraya katılacak takımlarla ilgili bilgileri bir araya getirdik...
  • Ziraat Türkiye Kupası Kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK 5. tur kura çekimi ne zaman?

    KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 11 Kasım Cuma günü yapılacak.
  • Ziraat Türkiye Kupası Kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK 5. tur kura çekimi ne zaman?

    KURA ÇEKİMİNİN DETAYLARI

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
  • Ziraat Türkiye Kupası Kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK 5. tur kura çekimi ne zaman?

    FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR KUPA MESAİSİNE BAŞLIYOR!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunu geçecek 27 takım ile kupaya 5. turdan katılan Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir yer alacak.
  • Ziraat Türkiye Kupası Kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK 5. tur kura çekimi ne zaman?

    KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi Aspor'dan canlı yayınlanacak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.