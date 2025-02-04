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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın hakemleri belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:45
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        Kupada hakemler belli oldu!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların hakemleri şu şekilde:

        5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

        13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz

        15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş

        20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

        6 ŞUBAT PERŞEMBE

        13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses

        16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan

        18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar

        20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

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