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Zirve Yayınevi davası "örgüt" yönünden incelenecek

Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde çalışan biri Almanya uyruklu 3 kişinin boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin davanın temyiz incelemesi "örgüt" yönünden gerçekleştirilecek. Yerek mahkeme Zirve Yayınevi cinayetinde örgüt olmadığına hükmetmişti

15.09.2018 - 12:15 | Güncelleme: AA

Malatya Zirve Yayınevi davasında, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, 5 sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan mahkum olması, "örgüt suçu" yönünden ise tüm sanıkların beraat etmesi üzerine, dosyanın temyiz incelemesinin Yargıtay'ın hangi dairesince yapılacağı tartışıldı.

Yerel mahkemenin temyiz edilmesi üzerine dosya önce Yargıtay'ın terör suçlarına bakan 16. Ceza Dairesine geldi.

Daire, yerel mahkemenin örgüt tespiti yapmaması ve katılanların bu yönden kararı temyiz hakkı bulunmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay'ın cinayet suçlarına bakan 1. Ceza Dairesine gönderdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin de görevsizlik kararı vermesi üzerine 2 daire arasındaki uyuşmazlık Yargıtay Başkanlar Kurulunca çözüldü.

Uyuşmazlığı, "terör suçunda mağdurların/katılanların temyiz hakkı bulunup bulunmadığı" yönünden inceleyen Kurul, sanıklara verilen cezaların "örgüt" kapsamında işlenmesi halinde Terörle Mücadele Yasası gereği yarı oranında artırılacağına işaret etti.

Kurul, bu nedenle katılanların temyiz hakkı bulunduğuna, temyiz incelemesinin Yargıtay 16. Ceza Dairesince yapılmasına oy birliğiyle karar verdi. Böylelikle davanın temyiz incelemesi "örgüt" yönünden de yapılacak.

CİNAYETLER 11 YIL ÖNCE 

Malatya'da Niyaz-i Mısri Mahallesi Ağbaba İşhanı'nın üçüncü katındaki Zirve Yayınevinde 18 Nisan 2007'de düzenlenen saldırıda iş yerinde çalışan Alman Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürülmüştü.

Cinayetlerin işlendiği gün yayınevine giden polisler, zanlılar Salih Gürler, Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Abuzer Yıldırım'ı olay yerinde yakalamıştı. Yayınevinin penceresinden kaçmaya çalışırken düşerek yaralandığı belirtilen Emre Günaydın ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan ve 22 Haziran 2012'de kabul edilen ikinci iddianamede, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger ve Binbaşı Haydar Yeşil'in yanı sıra astsubay Abdullah Atılgan, uzman çavuşlar Murat Göktürk, Mehmet Çolak, Adem Gedik ve Adil Akçay, İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi Ruhi Abat ile Levent Ercan Gelegen, Aykut Saka, İlker Çınar ve yargılanmalarına devam edilen Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir, Hamit Çeker, Varol Bülent Aral, Hüseyin Yelki de sanık olarak gösterilmişti.

YEREL MAHKEME KARARI

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Cuma Özdemir'i Zirve Yayınevinde Necati Aydın, Uğur Yüksel ve Tilmann Ekkehart Geske'yi "tasarlayarak öldürme suçundan" üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Bu sanıklara, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 30'ar yıl hapis ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis cezası verilmişti.

Dava kapsamında yargılanan, aralarında emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da bulunduğu 16 sanık ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat etmişti. Mahkeme bu kararıyla Zirve Yayınevi cinayetinde örgüt olmadığına hükmetmişti.

"FETÖ İZİ" İÇİN SUÇ DUYURUSU

Yerel mahkemenin gerekçeli kararında, "Kovuşturma aşamasında bir kısım sanıklar ve müdafilerince dava konusu cinayet ve bağlı eylemlerin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve mensuplarınca organize edildiği, aynı örgüt tarafından yargılamanın seyrinin değiştirilmeye çalışıldığı" iddiaları gereği, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Mahkeme, "Hurşit Tolon'un, Ergenekon terör örgütü bünyesinde faaliyete geçirdiği Türkiye Ulusal Stratejiler ve Hareket Dairesince cinayetlerin işlendiğini" iddia eden tanık İlker Çınar ile davanın daha önceki aşamalarına bakan ve FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar, dönemin Malatya Terörle Mücadele Şube Müdürü ve şubede görevli polisler ile cinayetin işlendiği dönemde Mersin İl Jandarma Komutanlığındaki görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

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