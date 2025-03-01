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        Haberler Televizyon Zirvenin sahibi 'Kızılcık Şerbeti' - Magazin haberleri

        Zirvenin sahibi 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle de her hafta olduğu gibi zirvedeki yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:39
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        Zirvenin sahibi 'Kızılcık Şerbeti'
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' her cuma olduğu gibi zirveyi yine kimseye kaptırmadı.

        'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 10.79 izlenme oranı, 26.42 izlenme payı, AB’de; 9.31 izlenme oranı ve 25.71 izlenme payı, Total grubunda; 8.43 izlenme oranı, 20.84 izlenme payı ile tüm kategorilerde birinci oldu.

        Yayınlanan bölüme, Nursema’nın, nişan yüzükleri takılırken İlhami yerine Firaz’ın adını söylemesi damga vurdu. Fenomen dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile 10 saat X’in TT listesinde yer alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 90'INCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        NURSEMA NİŞANINDA İLHAMİ YERİNE FİRAZ’IN ADINI SÖYLEDİ

        Dizinin yayınlanan bölümünde; Abdullah’ın Işıl ile ilişkisinin başlamasıyla yaşanacaklar merak konusu olurken Kıvılcım ve Ömer, Sönmez’i yakın takibi için hastaneye yatırdı. Ömer, zor günler geçiren Kıvılcım’a sürpriz yaparak baş başa tatil organize etti fakat havaalanında öğrendikleri gerçek tatillerinin iptal olmasına neden oldu.

        Nilay’ın kıskançlıklarıyla Doğa’nın yaptığı harcamaları öğrenen Ünal ailesinin tepki gösterdiği bölümde Doğa’nın, abartılı harcamalarına artık yetişemeyen Fatih’in Abdullah’tan zam istemesi baba ile oğulu karşı karşıya getirdi.

        Doğa’nın görgüsüz tavırları Ünallar’da hoş karşılanmıyor;

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        Nursema ve İlhami’nin arasından çekilen Firaz, yeni kız arkadaşı Defne’yi Asude ile tanıştırarak kendine yeni bir yol çizdi. Abdullah ve Pembe’nin kararıyla sade bir nişan törenine hazırlık yapan Nursema’nın Firaz’ı aklından bir türlü çıkaramadığı bölümün final sahnesinde yaşananlar izleyenleri şoke etti. Firaz’ın davetliler arasında olduğu nişan merasiminde Nursema’nın yüzükler takılırken İlhami yerine Firaz’ın adını söylemesi bölüme damga vurdu.

        Nursema, Firaz’la yaşadığı anıları gözden geçiriyor;

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “SEVDİĞİM KADININ ARKASINDA DURACAĞIM”

        'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm tanıtımında Nursema, Pembe’den tokat yerken Abdullah’ın Firaz’ı azarlaması Asude ile gerginlik yaşamasına neden oluyor. Nursema ve Firaz’ın baş başa olması merak uyandırırken bu ana şahit olan İlhami, Abdullah’la konuşarak evlenmek istediğini dile getiriyor. Doğa’nın değişimine sessiz kalamayan Kıvılcım’ın kızıyla yaptığı konuşmanın dikkat çektiği tanıtımın yayınıyla yaşanacaklar yeni bölüme dair merakı artırıyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 91'inci Bölüm Tanıtımı;

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        #kızılcık şerbeti
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