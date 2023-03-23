Kadıköy'de Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Mehmet Çakır hakkında iki kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenirken, sanıklar Fuat Çakır ve Ayhan Çakır'ın hakkında ise ayrı ayrı 36 yıla kadar hapisle cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Kadıköy'de bulunan bir restoranda 20 Aralık 2021 tarihinde silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında savcı mütalaasını açıkladı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fuat Çakır, Ayhan Çakır, Mehmet Çakır ve Caner Koç SEGBİS sistemi ile bağlandı. Diğer sanıklar Mehmet Öksüz, İbrahim Baltacı, Mert Muhammet Beyoğlu duruşma salonuna geldi. Sanık Engin Abidinoğlu ise firari durumda bulunurken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.