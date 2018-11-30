"Eğitim milli olmaz. Evrensel olur. Daha sonra bu toprakların boyasıyla boyanır, tam bize uygun olur. Öbürü akraba evliliği gibidir. Kendi kültüründen mahrum etmek de aynı derecede kötüdür, kendi kültürüne mahkum etmek de…"

Çarşamba akşamı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın artık gelenekselleşen yemekli sohbetlerinin konuğu Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’tu.

Yukarıda alıntıladığım sözlerle başladı konuşmasına Bakan. Onu dinlerken ufku geniş, dünyayı kavrayan ve eğitimin seviyesini yukarılara çekmeye kendini adamış bir eğitimcinin icra makamında oturmasının ne kadar doğru olduğunu düşündüm.

Umutluydu Bakan. Türkiye’nin eğitimde sıklıkla söylendiği gibi çok da kötü bir tablo çizmediğini, AK Parti hükümetleri boyunca ciddi bir birikim yapıldığını, bunun üzerine zamanı yakalamamız gerektiğini söyledi ve eğitim seviyesini artırmanın yolunun öğretmenlerin niteliğini artırmaktan geçtiğini hatırlattı.

Maalesef son yıllarda eğitimde çok fazla zikzak çizildi. Sürekli değişiklik yapıldı, çocuklar ve veliler yap boz tahtasına döndü. Ben Bakan kadar iyimser değilim, ancak Ziya Selçuk gibi kendini bu işe adamış bir Bakan şayet uzun soluklu olursa tutarlı politikaların önünü açabilir.



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"E-okul’u dünyaya satmak istiyoruz"

2007’de kullanıma açılan okul yönetim bilgi sistemi yazılımı olan e-Okul giderek genişliyor. Artık öğrencilerin devamsızlığı ve sınav sonuçları bile bu sistem üzerinden sorgulanabiliyor.

Bakan Selçuk, yemekte bu sistemin çok iyi bir veri tabanı olduğunu ve e-Okul’u dünyaya satmak istediklerini açıkladı. Şimdilik veri tabanları birbirini okumuyormuş, bununla ilgili çalışmalar tamamlandığında düğmeye basılacakmış.

Türkiye’den eğitim alanında böyle bir kaynağı ihraç etmek çok gurur verici olur…



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12 Eylül’den beri ilk kez

Eğitimimizin en büyük sorunu öğretmen kalitesi. 12 Eylül’den beri öğretmen yetiştirme ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamış.

Ancak çarşamba akşamı bununla ilgili de güzel bir haber aldım. Şimdi YÖK ile bir protokol hazırlanıyormuş. Eğitim fakülteleri yeniden inşa edilecek. Hedef bütün öğretmenlerin lisansüstü eğitime kavuşması. Bunun için pilot bazı eğitim fakültelerinde 2 yıllık bir çalışma öngörülüyor. Daha sonra da genele yayılacak.



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"Çocukları sınavlara kurban veriyoruz"

Bakan Ziya Selçuk Türkiye’nin en büyük sorununun sınavlar olduğunu düşünüyor. Konuşmasında da "Çocuklarımızı odalarından çıkmadan sınavlara çalışmaya zorluyoruz. Onları kurban ediyoruz. Çocukluklarını çalıyoruz" dedi ve bunun sebebinin okullar arası eşitsizlik olduğunu hatırlattı. Kıta Avrupasında okullar arası fark yüzde 10. Bizde ise yüzde 60!

İki tür farktan bahsediliyor: Fiziksel fark ve başarı farkı. Başarı farkını kapatmak daha kolay, diyor Bakan. Formülü de belli: de öğretmenlere yatırım yapmak, onları geliştirmek.



Fiziksel farkı kapatmak için ise gereken daha çok maddi kaynak. "Para olursa fark kapanır".

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