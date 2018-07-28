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Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre yanındaki bayan arkadaşı ile kendisini serin sulara bırakan şarkıcı, yaklaşık yarım saat yüzdükten sonra, yoldan geçen midyeciyi yanına çağırarak arkadaşları ile birlikte midye yedi.