Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD) Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği 39. Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) Sempozyumu'na katılan ve "Avrupa'da yılın en iyi antrenörü" ödülünü alan 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ın teknik direktörü Zlatko Dalic, açıklamalarda bulundu.
Dalic, Domagoj Vida ve Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Marjan Mrmic dolayısıyla Türk futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarını bildiğini ifade etti.
Vida ile çok sık görüştüğünü vurgulayan Dalic, "Vida, tam bir savaşçı olduğu için Ürdün milli maçında onu kaptan olarak seçtim. Çünkü çok mücadeleci bir oyuncu. Beni Beşiktaş maçına davet etti. Programımı ayarlayabilirsem, Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'ın bir maçında onu destekleyeceğim." diye konuştu.
"FENERBAHÇE HER ZAMAN FENERBAHÇE'DİR"
Zlatko Dalic, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 29 Kasım'da oynanacak maçın her iki takım için de önemli olduğunu ifade etti.
Dinamo Zagreb'in Spartak Trnava'yı sahasında 3-1 yenerek grup liderliğini devam ettirdiğini belirten Hırvat teknik adam, şöyle konuştu:
"Hırvat basını Fenerbahçe maçını önemsiyor. Dinamo Zagreb, 3-1 kazandığı Spartak Trnava zaferiyle turu geçmeyi garantiledi ancak Fenerbahçe maçını önemsiyorlar. Çünkü grubu birinci sırada bitirmek istiyorlar. Fenerbahçe'de hoca değişikliği oldu, kötü sonuçlar aldılar ama bu önemli değil. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe'dir. Dolayısıyla Dinamo Zagreb de bu maçı ciddiye alacaktır. Çok zor bir maç olmasını bekliyorum."
Dalic, Türk takımlarına transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili soru üzerine, adının bu yönde anılmasının kendisini gururlandırdığını söyledi.
Hırvatistan Milli Takımı ile daha iki yıllık sözleşmesi olduğunu belirten Dalic, şu anda tek odaklandığı noktanın milli takım olduğunu kaydetti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.