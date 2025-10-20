Karnı ağrıyordu... 16 yaşında kız çocuğu!
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 16 yaşındaki B.T., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı. B.T. tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi
Zonguldak'ta olay, sabah saatlerinde Çaycuma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. B.T. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
BEBEK, KARNINDA ÖLMÜŞ
DHA'daki habere göre yapılan kontrolde doğum sancısı çektiği anlaşılan kız çocuğu, doğuma alındı. Bebeğin anne karnında öldüğü belirlenirken B.T. tedavi altına alındı.
BABASI TESPİT EDİLECEK
Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, B.T.’nin şikayetçi olmadığı, bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.