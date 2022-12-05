Prof. Dr. Pişkin: Çocuk servisimiz neredeyse tam doluluk oranıyla çalışıyor



Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, yataklı çocuk servisleri ile yoğun bakımlarda artış olduğunu belirterek, "Son dönemde viral enfeksiyonlarda belirgin artış görüyoruz. Özellikle influenza ve rinovirüs dediğimiz mikroplarda belirgin artış var. Neredeyse servisimiz tam doluluk oranıyla çalışıyor. Yoğun bakımlarımızda gene artış görüyoruz" dedi.

ZBEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pişkin, çocuklarda halsizlik, bitkinlik ve eklem ağrısına dikkati çekerek, "Son dönemde viral enfeksiyonlarda belirgin artış görüyoruz. Özellikle influenza ve rinovirüs dediğimiz mikroplarda belirgin artış var. Bu iki mikrop aslında birbirinden çok farklı seyrediyor. Rinovirüs, nezle mikrobu. İnfluenza dediğimiz de grip mikrobu. Her ikisinde ateş gözüküyor ama grip nezleye göre daha ağır seyirli. Çocuklarda halsizlik, bitkinlik, eklem ağrıları ön planda oluyor ve ateş 40 dereceye kadar yüksek seyrediyor. O yüzden influenza gördüğümüz noktalarda, okullarda belirgin olarak sıkıntı ortaya çıkıyor. Hastalar okula gidemeyecek düzeyde oluyor. Bununla beraber nezle olan hastaların genel halleri daha iyi oluyor ve okullara gidebiliyorlar" dedi.

'OKULLARDA MASKE KULLANILSIN'

Özellikle pandemi döneminde okullarda maske önlemi alındığını hatırlatan Prof. Dr. Pişkin, "İnfluenza ve rinovirüs için de maske koruyucu. O yüzden mutlaka okullarda maske kullanmayı öneriyorum. Yine toplumda da Covid-19'da yaptığımız gibi maske önlemlerimizi artırmayı öneriyorum. Pandemi sürecinden sonra bu tip virüslerde artışlar, beklediğimiz şeyler. Bununla beraber hastane doluluk oranlarımızı arttırıyor çünkü influenza dediğimiz grip mikrobu takiben zatürreye ve orta kulak iltihabına neden olabiliyor. Çok ağır seyredebiliyor. Özellikle astım, kistik fibrozis gibi altta yatan kronik hastalığı olan çocuklarda bu virüs çok daha ağır seyredip, yatışa hatta yoğun bakım yatışına neden oluyor. Bu virüslerin ateş ve öksürüğün çok yoğun olduğu durumlarda, mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmesini öneriyoruz" diye konuştu.

'SON 10 GÜNDÜR YOĞUN ARTIŞ VAR'

Yataklı çocuk servisleri ile yoğun bakımlarda artış olduğunu kaydeden Prof. Dr. Pişkin, "Şu anda influenza ve rinovirüsten hatta RSV'den dolayı servisimizde belirgin bir artış var. Neredeyse servisimiz tam doluluk oranıyla çalışıyor. Yoğun bakımlarımızda gene artış görüyoruz. Son 10 gündür yoğun bir artış var; bu hastalıkların çoğu virüslere bağlı. Aynı Covid-19 gibi bu mikroplar da bir virüs. Bu salgın damlacık yolu ile bulaştığı için okullarda, kreşlerde çok belirgin bir şekilde bulaş oluyor. Hasta sayısı, gün geçtikçe artıyor. O yüzden mümkün olduğunca bu hastalık semptomları gösteren çocuklarımızın izole olmaları, okula gitmemeleri ve maske kullanmaları gerekiyor. Özellikle öksürüğü yoğun, ateşi yüksek olan çocukların mutlaka bir hekim tarafından görülmesi gerekiyor. Bu çocuklarda akciğer ve ortakulak enfeksiyonları görülebildiği için antibiyotik ihtiyacı olabiliyor fakat genel olarak bunlar virüs olduğu için antibiyotikler, bu hastalıklarda işe yaramıyor" dedi.

ZBEÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Nihal Pişkin ise "Kapanmalarla bir şekilde enfeksiyon zincirinde kırılmayı sağladık ama şu anda bütün bu tedbirleri bıraktığımız için önceden korunduğumuz virüslerle artan sıklıkla karşılaşmaya başladık. Tabi ki öncelikle maske, mesafe ve hijyen hayatımızın bir parçası ama aşıyı da hatırlatmak gerekli. RSV, rinovirüs gibi etkenlerde aşımız yok ve Covid-19 ile influenzaya göre hafif seyirli hastalıklar. Kapalı alan ve toplu taşımalarda maskeye tekrar dönmemiz gerekiyor. Henüz olmayanlar için grip aşısını ve Covid-19 için hatırlatma dozunu öneriyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Pişkin, Covid-19'a bağlı başvurularda ciddi azalma görüldüğünü ancak viral enfeksiyonlarda artış olduğunu vurguladı. Grip ve Covid-19 hastalıklarında en korkulan durumun akciğerlere sıçrama ve zatürreye dönüşmesi olduğunu belirten Pişkin, öksürük ve ateş gibi belirtileri uzun süren hastaların sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-12-05 09:46:48



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