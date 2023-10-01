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        Zonguldak Kömürspor´dan Van deplasmanı açıklaması

        Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, "Vanspor kulüp başkanı, korumaları ve bir iki yönetici ile birlikte soyunma odasına gelmiş, futbolculara küfür etmeye başlayınca olaylar koridorlarda devam etmiştir. Spor alanlarına silahla girilmesinin yasak olduğu herkes tarafından bilinmektedir. İhmali olanlarla alakalı en üst seviyede müracaatlarımızı yaptık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 22:29 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:30
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        Zonguldak Kömürspor´dan Van deplasmanı açıklaması
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        Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, "Vanspor kulüp başkanı, korumaları ve bir iki yönetici ile birlikte soyunma odasına gelmiş, futbolculara küfür etmeye başlayınca olaylar koridorlarda devam etmiştir. Spor alanlarına silahla girilmesinin yasak olduğu herkes tarafından bilinmektedir. İhmali olanlarla alakalı en üst seviyede müracaatlarımızı yaptık" dedi.

        TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 6´ncı haftasında Vanspor Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor´u konuk etti. Ev sahibi ekibin 1-0 sahadan galip ayrıldığı maçın ardından Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak´ın korumaları ve kulüp yöneticileri ile Zonguldak Kömürspor soyunma odasını bastığı, futbolcuları darp ettiği iddia edildi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, kaleci Egemen Yaylı´nın aldığı tekme darbeleri sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Öztürk ayrıca, "Spor alanlarına silahla girilmesinin yasak olduğu herkes tarafından bilinmektedir ihmali olanlarla alakalı en üst seviyede müracaatlarımızı yaptık" dedi.

        Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk´ün yaptığı açıklama şu şekilde: "01/10/2023 tarihinde oynanan Vanspor müsabakası sonunda Vanspor kulüp başkanı, korumaları ve bir iki yönetici ile birlikte soyunma odasına gelmiş futbolculara küfür etmeye başlayınca olaylar soyunma odası ve koridorlarda devam etmiştir. Olayların bitiminde kalecimiz aldığı tekme darbeleriyle yere yığılmıştır. Sonrasında 112 vasıtasıyla hastaneye kaldırılmıştır. Olaylara sebep olanların bilindiği halde emniyetin bu kişilerle olay sonrası birlikte olması manidardır. Hiçbir şey olmamış gibi emniyet amirinin tavrı da hoş değildir. Spor Bakanımızın, Vali Beyi araması sonucu can güvenliğimiz sağlanmıştır. O soyunma odasında patlayacak bir silah tüm dünyada ülkemiz adına bir ayıba sebep olurdu. Spor alanlarına silahla girilmesinin yasak olduğu herkes tarafından bilinmektedir. İhmali olanlarla alakalı en üst seviyede müracaatlarımızı yaptık. Arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Zonguldak Belediye Başkanımız Ömer Selim Alan ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan´a da ayrı bir teşekkür etmek isterim" diye konuştu.

        ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI ALAN: SPOR DOSTLUK KARDEŞLİKTİR

        Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ortak sevdamız, işçi milli takımımız Zonguldak Kömürspor´umuzun deplasmanda Vanspor Futbol Kulübü maçı sonrası soyunma odasında meydana gelen saldırıyı esefle kınıyorum. Spor dostluk kardeşliktir. Bir daha bu tür olayların meydana gelmemesi için tüm futbol camiasını sağduyuya davet ediyorum."

        DHA-Spor - Türkiye-Zonguldak / Merkez - Ali Sencer ARSLAN

        2023-10-01 22:28:50

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