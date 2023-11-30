Ereğli-Alaplı yolunda heyelan

ZONGULDAK´ta heyelan nedeniyle Ereğli-Alaplı yolunun trafiğe kapanan Alaplı yönü temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Kentte dün etkili olan yağmur yağışının ardından bu sabah saatlerinde Ereğli- Alaplı yolunun plajlar mevkisinde heyelan meydana geldi. Düşen taşlar ve toprak kütlesi sebebiyle yolun Alaplı yönü ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından 1 saat trafiğe kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı.