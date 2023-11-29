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        Karadeniz Ereğli'de fırtınanın izleri siliniyor

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen hafta fırtına nedeniyle sahil kesiminde oluşan hasarın giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:42
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        Karadeniz Ereğli'de fırtınanın izleri siliniyor
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen hafta fırtına nedeniyle sahil kesiminde oluşan hasarın giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

        İlçede 19 Kasım'da meydana gelen fırtınada oluşan dalgalar, sahildeki park ve çay bahçelerine zarar verdi.

        Hasarın giderilmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridinde zarar gören park ve bahçelerdeki oyun ve oturma gruplarını, kamelya ve bankları iş makineleriyle kaldırılıyor.

        Büyük zarar gören Bozhane Sanat Sokağı'nda da yoğun çalışma yürüten ekipler, sökülen parke taşları ve yıkılan duvarların molozlarını alandan uzaklaştırıyor.

        Öte yandan yıkılan kamelyaların altında kalan bazı sahipsiz kedilerin öldüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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