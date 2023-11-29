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        Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 22:37 Güncelleme: 29.11.2023 - 22:41
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        Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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        Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden jandarma ekiplerince Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli, Alaplı, Kilimli, Kozlu ve Devrek ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak" suçunu işlediği değerlendirilen 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 605 gram esrar, 224 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kokain, 129 sentetik hap, hassas terazi, 2 tabanca, 5 av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği, 10 dijital materyal ele geçirildi, 21 kişi yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından "uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. 15 şüpheli ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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