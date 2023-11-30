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        Zonguldak'ta deniz çamur rengine büründü, çöpler limana birikti

        ZONGULDAK'taetkili olan yağışın ardından deniz, çamur rengine büründü. Sularla taşınan çöpler ise limana birikirken, balıkçılar denizdeki odunları topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:30
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        Zonguldak'ta deniz çamur rengine büründü, çöpler limana birikti
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        ZONGULDAK'taetkili olan yağışın ardından deniz, çamur rengine büründü. Sularla taşınan çöpler ise limana birikirken, balıkçılar denizdeki odunları topladı.

        Kentte bir hafta arayla 2 kez fırtına etkili olurken, dün gün boyu, aralıklarla yağmur yağdı. Derelerin ve giderlerin taşıdığı sular nedeniyle denizin bir kısmı, limanın içi ve kıyı şeridi, çamur rengine büründü. Sularla taşınan çöpler, limanda birikti. Denizin üzerinde çöp örtüsü oluştu, balıkçılar ise denizden odun topladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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