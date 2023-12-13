Kayıp denizcileri arama çalışmaları 25'inci gününde; aileleri de nöbette ZONGULDAK'ta kayıp gemi personelini arama çalışmaları 25'inci günde sürerken, limanda nöbet tutan aileleri Vali Osman Hacıbektaşoğlu ziyaret etti.

ZONGULDAK'ta kayıp gemi personelini arama çalışmaları 25'inci günde sürerken, limanda nöbet tutan aileleri Vali Osman Hacıbektaşoğlu ziyaret etti.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar da 25'inci gününde 'Nene Hatun' gemisi eşliğinde sürüyor. 3 koldan çalışmalar devam ederken, dalgıçlar faaliyetlere destek veriyor. Bölgede ayrıca yer altı görüntüleme cihazı ile çalışmalar sürdürülüyor.

Diğer yandan kayıp 7 mürettebatın ailelerinin Bozhane Limanı'nda kurdukları çadırda nöbetleri sürüyor. 3'üncü gününe giren nöbette, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, aileleri ziyaret etti.