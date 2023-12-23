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        Zonguldak'ta karaya oturan geminin söküm çalışması başladı

        ZONGULDAK'ta, fırtınada ikiye bölünerek sürüklenip karaya oturan geminin enkazını kaldırma çalışması başladı. Söküm çalışmalarının 1 ay süreceği belirtilirken, geminin hurdası Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:45
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        Zonguldak'ta karaya oturan geminin söküm çalışması başladı
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        ZONGULDAK'ta, fırtınada ikiye bölünerek sürüklenip karaya oturan geminin enkazını kaldırma çalışması başladı. Söküm çalışmalarının 1 ay süreceği belirtilirken, geminin hurdası Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye verilecek.

        Ereğli ilçesinde, 19 Kasım'da etkili olan fırtınada 2 parçaya ayrılıp sürüklenen 'Pallada' isimli Kamerun bayraklı kuru yük gemisi sahil bandına çarparak durdu. Karaya oturan 1968 yapımı geminin 13 mürettebatı, halatlarla tahliye edildi. Geminin karaya oturmasının ardından yakıtı boşaltılıp çevre güvenliğinin sağlandığı belirtilirken, denize olabilecek muhtemel sızıntıları önlemek için de şerit çekildi. Olay sonrasındaki 1 ayın ardından, sigorta işlemleri kapsamında geminin söküm çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 ay sürmesi planlanan işlemlerin ardından geminin hurdasının ilçede faaliyet gösteren ERDEMİR'e verileceği ifade edildi. Sahildeki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla geminin önce yaşam mahallinin bulunduğu parçasının, ardından da açıkta olan diğer parçasının vinçlerle karaya çekilip sökülmesi planlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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