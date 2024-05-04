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        Sahile vuran ceset, 'seçmen kağıdı'ndan teşhis edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:39 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:45
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        Sahile vuran ceset, 'seçmen kağıdı'ndan teşhis edildi
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        Yazıişleri müdürlerine

        Haberimizde geçen ‘seçmen kartı’ ifadesi, ‘seçmen kağıdı’ olarak düzeltilmiştir…

        YENİDEN

        ---------------

        Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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