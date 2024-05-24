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        AK Partili Varank: Gündemimiz sokaklardaki başıboş ve saldırgan köpekler

        AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bizim gündemimiz sokaklardaki başıboş ve saldırgan köpekler.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 19:29 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:35
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        AK Partili Varank: Gündemimiz sokaklardaki başıboş ve saldırgan köpekler
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        AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bizim gündemimiz sokaklardaki başıboş ve saldırgan köpekler. Bunların sokaklardan toplanmasıyla ilgili hangi bilimsel çözüm gerekiyorsa eğer bunların uyutulmasıyla biz bu neticeyi alacaksak ben tekrar söylüyorum; vatandaşlarımızın bir temsilcisi olarak ben bunu TBMM’de destekleyeceğim" dedi.

        Zonguldak’ta bir firmaya ait bir fabrikanın açılışı ve bir üretim tesisinin de temel atma törenine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, il ve ilçe belediye başkanları ile iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

        'CARİ AÇIK VERMEKTEN KURTULMUŞ OLACAĞIZ’

        Programda ayrıca Mustafa Varank da bir konuşma yaptı. Varank, ülkenin çeşitli yerlerinde fabrikalar açılışları ve temel atma törenleri yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. 

        'BAŞIBOŞ VE SALDIRGAN SOKAK KÖPEKLERİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DESTEK VERECEK'

        Sokak köpekleriyle ilgili çok şikayet aldığını ve uyutulma seçeneğini de içeren bir çözüm önerisini sonuna kadar destekleyeceğini belirten Varank, "Vatandaşımızın bizden kesin çözüm beklediği, en önemli sorunlardan bir tanesi de sokaklardaki başıboş saldırgan sokak köpekleri. Maalesef bugün Türkiye’de artık aileler, çocuklarını sokağa çıkarmaya korkuyor. Yaşlılar sokaklarda yürümekten korkuyor. Türkiye’nin neresine gidersek gidelim vatandaşlarımızın gündeme getirdiği ilk konulardan bir tanesi ‘sayın bakanım bu sokak köpekleri saldırgan sokak köpekleri ne olacak? Parklara gidemiyoruz, yolda yürüyemiyoruz’ oluyor. Onun için önümüzdeki dönemde inşallah biz bu sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine getireceğiz. Dün dedim ki eğer saldırgan ve başıboş sokak köpekleriyle ilgili bir çözüm, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelirse ben buna sonuna kadar destek vereceğim. Bu meseleyi de siyasetin üstünde görmemiz lazım. Eğer sloganlarla tartışırsak burada netice alma şansımız yok. Eğer bugün çocuklar sokaklara çıkamıyorsa yaşlılar sokaklarda yürüyemiyorsa insanlar hayatlarını kaybediyorsa artık bu sorunu Türkiye’nin gündeminden çıkarmamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Tüm tarafları bir araya getirerek yapacağız. Bilimsel çözümleri inceleyerek çözmeye çalışacağız. Dünya bu sıkıntıyı nasıl gidermiş, medeni ülkeler nasıl çözümler bulmuş biz de aynı adımları atarak inşallah bu çözümü biz de Türkiye’ye kazandıracağız. Dünkü açıklamamın birtakım yansımaları oldu, burada sadece sokak hayvanlarından bahsetmiyoruz. Bizim gündemimiz sokaklardaki başıboş ve saldırgan köpekler. Bunların sokaklardan toplanmasıyla ilgili hangi bilimsel çözüm gerekiyorsa eğer bunların uyutulmasıyla biz bu neticeyi alacaksak ben tekrar söylüyorum; vatandaşlarımızın bir temsilcisi olarak ben bunu TBMM’de destekleyeceğim. İnşallah sokaklarımızı insanlar için de çok daha yaşanılabilir bir hale getirmiş olacağız" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından edilen duadan sonra üretim tesisi açılışı için kurdele kesildi. Daha sonra, kurulacak atölyenin temel atma töreni için düğmeye basıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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