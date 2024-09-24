'Change-oto' yapan çeteye yönelik operasyonda 11 şüpheli adliyede

ZONGULDAKmerkezli 24 ilde araçların şasi numaraları değiştirip, change yapan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, araçları change yapan çeteye yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Zonguldak merkezli 24 ilde operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, şasi numarası değiştirilip satılan 26 araca el konuldu. Bu araçlardan bazılarının 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gördüğü anlaşıldı. Piyasa değeri 20 milyon TL'ye yakın olan araçların arasında, çalıntı ve gümrük kaçağı olanlar da bulunuyor. Zonguldak'a getirip, emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.