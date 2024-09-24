Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        'Change-oto' yapan çeteye yönelik operasyonda 11 şüpheli adliyede

        ZONGULDAKmerkezli 24 ilde araçların şasi numaraları değiştirip, change yapan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Change-oto' yapan çeteye yönelik operasyonda 11 şüpheli adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAKmerkezli 24 ilde araçların şasi numaraları değiştirip, change yapan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, araçları change yapan çeteye yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Zonguldak merkezli 24 ilde operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, şasi numarası değiştirilip satılan 26 araca el konuldu. Bu araçlardan bazılarının 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gördüğü anlaşıldı. Piyasa değeri 20 milyon TL'ye yakın olan araçların arasında, çalıntı ve gümrük kaçağı olanlar da bulunuyor. Zonguldak'a getirip, emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta duvara çarpan tırın sürücüsü öldü
        Zonguldak'ta duvara çarpan tırın sürücüsü öldü
        Zonguldak'ta abartı egzozlu araç kullanan kişiye 7 bin 945 lira ceza kesild...
        Zonguldak'ta abartı egzozlu araç kullanan kişiye 7 bin 945 lira ceza kesild...
        Abartı egzoz ve havalı süspansiyonla yakalandı, otomobili çekildi
        Abartı egzoz ve havalı süspansiyonla yakalandı, otomobili çekildi
        İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa etti
        İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa etti
        İYİ Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti
        İYİ Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti
        Yorgun düşen kızıl şahin, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı
        Yorgun düşen kızıl şahin, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı