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        Barınakta düşen balıkçı, beton bloklara sıkıştı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde balıkçı barınağında balık tutmak isterken düşerek beton blokların arasına sıkışan Yaşar Baykal, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 20:06 Güncelleme: 04.10.2024 - 20:10
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        Barınakta düşen balıkçı, beton bloklara sıkıştı
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        ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde balıkçı barınağında balık tutmak isterken düşerek beton blokların arasına sıkışan Yaşar Baykal, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. 

        Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesi balıkçı barınağında meydana geldi. Balık tutmak için barınağa giden Yaşar Baykal, olta atmaya çalışırken ayağı kayıp 20 tonluk beton blokların arasına düştü. Sıkışan balıkçının feryadını duyan arkadaşları önce yardım etmeye çalışsa da başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Baykal’ı sıkıştığı yerden kurtardıktan sonra 4 metrelik duvardan halatla bulunduğu yerden indirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Baykal, Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontrolde Baykal’ın ayağının kırıldığı belirlenirken, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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