Alev alan çamaşır kurutma makinesini apartman boşluğuna attı
ZONGULDAK'ta S.
ZONGULDAK'ta S.A., alev alan çamaşır kurutma makinesini apartman boşluğuna attı. Binayı duman kaplarken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi'nde oturan S.A.'nın evinde çalışan çamaşır kurutma makinesi, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. S.A. alev alan makineyi kendi imkanları ile apartman boşluğuna atıp, itfaiyeye haber verdi. Aparman duman dumanla kapanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Duman tahliye edilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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