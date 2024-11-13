Takla atan otomobildeki çift yaralandı

ZONGULDAK'ta otomobilin takla attığı kazada pazar alışverişinden dönen Dursun Akkaya (75) ile eşi Döndü Akkaya (70), yaralandı.

Kent merkezine giden Dursun ve Döndü Akkaya çifti, pazar alışverişi yapıp köylerine dönmek için otomobille yola çıktı. Dursun Akkaya'nın kullandığı 67 DC 154 plakalı otomobil, öğle saatlerinde Zonguldak-Ankara yolunun Köroğlu köyü mevkisinde yoldan çıkarak takla attı. İhbarla olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı çifti sıkıştığı yerden çıkardı. Çift, ambulanslarla götürüldükleri Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Akkaya çiftinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.