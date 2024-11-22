Zonguldak'ta taksi ve dolmuş esnafından kontak kapatma eylemi

ZONGULDAK Belediyesi'nin yılda bir kez ödenen çalışma belgesi için ödenen rüsum belgesi bedeline yüksek zam yapıldığını belirten taksi ve dolmuş esnafı kontak kapatma eylemi yaptı. Eylemden haberi olmayanlar duraklarda mağdur oldu. 2,5 saat süren eylemin ardından seneye zam yapılmayacağı sözünü alan esnaf, tekrar araçlarını çalıştırdı.

Zonguldak Belediyesi, sınırlarında faaliyet gösteren dolmuş, taksi ve servisçi esnafının yılda bir kez ödediği çalışma belgesi rüsum belgesi bedeline, yüzde 50 zam yaparak 6 bin liraya yükseltti. 3 ay önce 450 liradan 4 bin liraya çıkan harç ücretine yeniden zam geldiğini öğrenen şoför esnafı ise duruma tepki göstermek için sabah saatlerinde belediyenin önünde toplanarak eylem yaptı. Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in yanlarına gelmesini istediklerini ileten esnaf, olumlu cevap alamadı. Bir süre sonra dağılan esnaf, saat 12.00’de kontak kapatma eylemi başlattı. Dolmuş ve taksiciler kontak kapatırken, sabah okula giden öğrencilerin mağdur olmaması için servisçilerin çalışmaya devam etmesine karar verildi. 2,5 saat boyunca dolmuş ve taksiler kontak kapatınca evlerine gidemeyen vatandaşlar, yakınlarından yardım isteyerek hareket etmeye çalıştı. Kent merkezindeki özel araçlar nedeniyle uzun araç kuyrukları da oluştu.

DOLMUŞÇULAR KONTAK KAPATTI, VATANDAŞ BEKLEDİ Tepebaşı Dolmuş Durağı Kahyası, “Yapılan zamlardan dolayı kontak kapattık. Bayağı bir zam yaptı” dedi. Mithatpaşa Dolmuş Durağı Başkanı Efe Tezel, “400 liraydı ücretimiz, 4 bin lira yapıldı ağzımızı açmadık. Belediye başkanı yeni geldi dedik. Ödemeler var, esnaf olarak yanındayız. Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz ama daha 1 sene dolmadan 2 bin 500 lira daha zam yapıldı. Biz şikayetçiyiz. Sabah bunu ifade etmeye gittik ama yanımıza gelmedi. Kendisi gelip konuşana kadar kontak kapattık” diye konuştu.

Asma Taksi Durağı Başkanı Ferhat Öztürk ise “Belediyemizin bize 3 ay önce yaptığı zamla 450 liralık rüsum paramız yüzde 900 zamla 4 bin lira oldu. Bunu da 3 ay sonra yüzde 50 zam yaparak 6 bin liraya çıkarttı. Bizim kazandığımız para, gittiğimiz yer belli milyonlar kazanmıyoruz. 3 ay içinde tekrar zam yapması bizi sıkıntıya soktu” dedi. İNSANLAR EVLERİNE GİDEMEDİ

Dolmuş bekleyen üniversite öğrencisi Eyüp Emre Eker, “Üniversiteye gideceğiz, kütüphaneye gidemiyoruz. Dolmuşlar çalışmıyor, protestodan haberimiz yoktu, olsa yurttan çıkmazdık. Şimdi geri dönemiyoruz. Dolmuşların çalışmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Alışverişini yapıp evine dönemeyen Saniye Karakaya, “Dolmuş bekliyorum çoktandır. Yüküm var, götürmeye gücüm yok. Dolmuşlar çalışmıyor. Burada kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum” dedi. Nezahat Yüksel de “Perişan olduk. Dolmuş bekliyoruz, çalışmıyorlar. Neden çalışmadıklarını bilmiyorum. Komşunun oğlunu çağırdık, taksiler dolmuşlar çalışmıyor. Mağdur kaldık buralardayız” diye konuştu.